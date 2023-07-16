Zamlar yağmur gibi yağarken akıllara Erdoğan’ın o sözleri geldi

Dün gece Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile ülkede yaşayan her vatandaşın cebini ilgilendiren bir karara imza atıldı. Akaryakıtta uygulanan ÖTV’nin artırılmasından sonra akaryakıta tam 6 TL zam geldi. Tek seferde yansıyan zam miktarı vatandaşın tepkisine yol açtı.

Seçimlerden sonra gelen zam yağmuru ile birlikte, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılında yerel seçimler öncesinde yaptığı o konuşma akıllara geldi.

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomisi hakkında konuşan Erdoğan şunları söylemişti: “Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Ya şu anda belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek. Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. "