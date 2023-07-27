Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı 7 Mart 2016 tarihli "5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım” şeklindeki sözleriyle gündem olan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar istifa etti.

Çınar, geçtiğimiz günlerde zamlara ve hayat pahalılığına karşı "sabrımız bitti öfkemiz büyüdü" şeklinde tepki göstermişti.

MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Çınar’ın istifasının istendiği belirtilmişti. Çınar, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtilerek, meclis üyeliğinden istifa etti.

TANJU ÖZCAN’A SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞTI

Bir meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir şişe su fırlatmasıyla da gündem olmuştu.