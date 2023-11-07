Zamların sorumlusu laiklik oldu. Sokak röportajında hayrete düşüren sözler

'Sokağın Gündemi' isimli YouTube kanalının sokak röportajında bir vatandaş zamların nedeni olarak laik ve demokratik yönetim şeklini gösterdi.

Vatandaş, demokratik ve laik sistemin Allah'a karşı olduğunu iddia ederek bu sistemle ekonominin düzelmeyeceğini savundu.

Sokak röportajında koşan kişi; "Vatandaşın gündeminde zam var. başka hiçbir şey yok. bunların sebebi demokratik ve laik sistem. Çünkü Allah'a karşı olan bir sistem olduğu için hiçbir şekilde çözüm değil. Mükemmel olan Allah'tır. Allah'tan başka kimse de kanun yapamaz. O yüzden diyoruz ki yaşasın şeriat kahrolsun laiklik" ifadelerini kullandı.