Zamlı asgari ücrette masaya gelen ilk rakam ortaya çıktı

2024 yılında geçerli olacak olan Asgari ücret için ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Daha önce olduğu gibi masada Asgari ücreti belirleyecek ana faktör tekrar enflasyon rakamları olacak.

Daha önceki toplantılarda asgari ücret artışları, gerçekleşen enflasyonun üzerinde tespit edilmişti. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki artışla birlikte asgari ücret yüzde 110 artmıştı.

BAKANIN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde asgari ücret için, enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yılsonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

Bakan Işıkhan, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor.

Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor.

Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46 olarak belirlenmiş durumda.

MASADA 2 RAKAM VAR

Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net ücret 11 bin 402 TL. 2 aylık enflasyon belli oldu ve yüzde 19.44. Buna göre bir hesap yapıldığında asgari ücret 13 bin 619 TL olarak karşımıza çıkıyor.

6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 37,76 civarında ve burada hesaplanan asgari ücret 15 bin 707 TL olarak karşımıza çıkıyor.

6 aylık memur zammı yani yüzde 49,46 referans alınırsa asgari ücret 17 bin 42 TL olacak. Ayrıca refah payı da ilave edilirse bu rakamların artması da mümkün olacak.