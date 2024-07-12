Zamlı ödemeler ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zamlı ödemeler ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

15 Temmuz Pazartesi günü zamlı maaşların hesaplara yatacak olması bu ödemeyi bekleyenlerini sevindirecek.

Yükselen enflasyonla beraber yaşam koşulların iyice zorlaştı. Şu dönemde milyonlar ödemelere ve maaşlara gelen zamları dört gözle bekliyordu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu kapsamda milyonlarca emekli, memur ve diğer ödemeleri alanların zamları ortaya çıktı.

Zamlanan ödemelerle, evde bakım maaşı da %19,31 düzeyinde artış göstererek 9.777 liraya kadar çıktı.

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında zamlanan evde bakım maaşları, 15 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla PTT ve IBAN hesaplarına yatırılacak.

Evde Bakım Maaşı Ödemesi Kimlere Yapılıyor?

Evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı veya engelli kişi olması

Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması

gibi şartları sağlayan kişilere evde bakım maaşı alma hakkına sahip.

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