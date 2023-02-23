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Ali Koç Zaniolo'yu alsaydı vatan haini ilan edilirdi! Murat Aşık'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Murat Aşık, sosyal medyada Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:18
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Zaniolo hakkında Murat Aşık'tan flaş sözler

Ali Koç Zaniolo'yu alsaydı vatan haini ilan edilirdi! Murat Aşık'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Murat Aşık, sosyal medyada flaş açıklamalarda bulundu. 

Murat Aşık, yaptığı yorumlar ile Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Murat Aşık, Zaniolo'nun Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini ve Galatasaray ile olan farkını şu sözler ile açıkladı; "Zaniolo'yu bana sorsan Galatasaray almak için almıştır. Zaniolo iyi bir oyuncu ama iki kere çapraz bağı ameliyatı oldu. Riskli yani. Jose Morinho ruh hastası mı bıraktı yıldızını? Galatasaray kesin şunu demiştir 'Tutarsa, iyi oynarsa satıp para kazanırım. Tutmazsa da tutarım takımda. Ligde iyi gidiyorum zaten. Oyuncuyu oynatmam. En kötü bekletirim' demiştir. Fenerbahçe yapsaydı bu transferi ve Galatasaray'ın Zaniolo'da izlediği politikayı izleseydi Ali Koç vatan haini ilan edilirdi. 'Senin 5 sene burada kalacağının garantisi mi var? Niye 5 sene ödeme çıkarıyorsun?' derlerdi. Camia farkı var. Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha bu durumlarda durabiliyor. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Fenerbahçe İcardi'yi alsaydı 3. maç eleştirirdi. Bu zaten sorunluydu derdi."

 

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