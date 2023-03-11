Galatasaray'ın yeni transferi Nikolo Zaniolo ligdeki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

Zaniolo, 46. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

Zaniolo ilk maçında ne yaptı? İşte karnesi

Roma’dan transfer edilen Zaniolo, ikinci yarının başında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu.

23 yaşındaki futbolcu 57. dakikada da maçın tek golünü attı.

Resmi maçlardaki son golünü Roma formasıyla 3 Kasım 2022 tarihinde oynanan Ludogorets maçında kaydeden Nicolo Zaniolo, uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Zaniolo ilk maçı olmasına rağmen hiç yabancılık çekmedi. Top kontrolü iyiydi. İkili mücadelelere cesurca girdi. Oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın hücumda daha etkili olmasını sağladı. Pas yüzdesi de yüksekti.

Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.