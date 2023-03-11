Galatasaray'ı uçuran Zaniolo ilk maçında tarihe geçti

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Hava ulaşımında kullanılan otomatik pilot sistemi, insan müdahalesine gerek duymadan uçağın hidrolik, mekanik ve elektronik sistemlerini çalıştırarak yol almasını sağlar.

Lider Galatasaray deprem öncesi otomatik pilota bağlanmış bir uçak gibiydi.

Yazılımını teknik direktör Okan Buruk tarafından yazılan otomatik pilot, Galatasaray'ın teknik, taktik, fizyolojik ve psikolojik açıdan rakiplerine üstünlük sağlamasını başarmış, arka arkaya 13 maçta 13 galibiyetle müthiş bir istatistiğe imza atmıştı.

Sarı Kırmızılılar yüksek teknoloji ürünü bir makinanın kusursuz çalışan dişlileri gibi kayıpsız yol alırken, araya hepimizi yasa boğan deprem faciası girdi.

Bu yüzden futbola zorunlu olarak 35 gün ara veren Galatasaray'ın bugün Kasımpaşa karşısında ne yapacağı merak konusuydu.

Açık konuşmak gerekirse ilk yarıdaki futbolu deprem öncesinden uzaktı.

Sarı Kırmızılar savunmayı güçlü tutarken, orta sahaya ağırlıklarını koyamadılar ve oyunu rakip kaleye yıkmada sorun yaşadılar.

Bunun en büyük nedeni Mertens'in yokluğuydu.

Belçikalı futbolcuyla çok iyi anlaşan İcardi pozisyona girmekte zorlandı.

İcardi yine de Galatasaray'ın en etkili ismiydi.

40.dakikada yakından vurduğu kafa şutunu kaleci Günay uzanarak kurtardı.

45.dakikada Kerem'in harika pasında kaleciye karşı karşıya kalan İcardi yüzde yüzlük golü kaçırınca ilk yarı golsüz sonuçlandı.

Galatasay ikinci yarıya yeni transferi İtalyan Zaniolo'yu Yunus'un yerine alarak başladı.

Okan Buruk'un bu hamlesi özellikle orta saha üstünlüğünün ele geçmesini ve rakip kaleye baskının artmasını sağladı.

İşte o ataklardan birinde 58.dakikada Rashica'nın asistinde Zaniolo çok klas bir vuruşlar Galatasaray'ı öne geçirdi.

İtalyanlar Zaniolo için eski futbolcu babası İgor nedeniyle "kanında futbol var" ifadesini kullanıyor.

Genç futbolcunun goldeki çabukluğu ve vuruşu "kanında futbol" olduğunun kanıtıydı.

Zaniolo'nun bu golü Galatasaray'ın maçı 3 puanla bitirmesini sağladı.

Sarı-Kırmızılar deprem öncesi futbollarından uzaktılar.

Oyunu Kasımpaşa sahasına yıkmakta ve pozisyon yaratmakta zorlandılar.

Yaratıcılık, hızlı paslaşma, isabetli şut konularında yetersiz kaldılar.

Kasımpaşa'nın son anlardaki ataklarında çok zorlandılar.

Ama sonuçta Zaniolo'nun tek golüyle arka arkaya 14'ncü galibiyeti alarak Türk Futbol tarihinin rekorunu kırdılar. (Önceki rekor 13 galibiyetle Beşiktaş'ındı)

Ayrıca en yakın rakipleri Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 9 puana çıkarmayı başardılar

Tebrikler.

Ancak bu futbol her rakibi yenmeye yeter mi?

Galatasaray yine otomatik pilota bağlanmış bir uçak gibi sorunsuz yoluna devam eder mi?

Bunu zaman gösterecek.