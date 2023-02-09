Takdir topladı. Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo'dan anlamlı hareket

Salı gecesi sessiz sedasız İstanbul'a getirilen Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, önceki sabah yine gözlerden uzak şekilde sağlık kontrolünden geçirildi. Nef Stadyumu'nda başlatılan afet bölgelerine yönelik yardım kampanyasına mesai harcayan sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo transferi ile bu anlamlı organizasyonu gölgelemek istemedi.

TAKDİR TOPLADI

İtalyan oyuncu, Galatasaray yönetiminin bu kararını anlayışla karşıladı ve sosyal medya hesaplarından transferiyle ilgili paylaşımda bulunmadı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı.