Zara yaptığı diyeti ilk kez açıkladı. Verdiği kilolarla dikkat çekti

Değişimiyle gündeme gelen şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kiloların sırrını paylaştı.

Zara yaptığı diyeti ilk kez açıkladı. Verdiği kilolarla dikkat çekti

Yaptığı estetiklerle başka bir görünüme kavuşan Halk müziğinin sevilen sesi Zara, konser öncesi muhabirlere açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı, diyet yaptığını belirtirken yakın zamanda bir yakınını kaybetmesinin de kilo vermesine sebep olduğunu söyledi.

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"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

Şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin." dedi.

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Zara, zayıflama sırrına dair şöyle konuştu: Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm.

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