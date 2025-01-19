Zarfı görünce şaşkına döndü! Gitmediği şehirden trafik cezası geldi

Samsun'da ikamet eden Erkan Eren'in 52 AEZ 875 plakalı motosikletine, Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yapılan polis uygulamasında kasksız olduğu ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı gerekçesiyle 2 bin 196 TL idari para cezası yazıldı.

Trafik cezası tutanağı kendisine ulaştığında şoke olan Erkan Eren, cezanın yazıldığı tarihte motosikletinin Samsun dışına hiç çıkmadığını belirterek, cezanın iptali için Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Ancak bu itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine Erkan Eren, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının kanun yararına bozulmasını talep etti.

"ADALET İSTİYORUM"

Erkan Eren, "Cezanın yazıldığı gün motosikletim Samsun dışına hiç çıkmadı. Samsun'daki evimin önünde park halindeydi. Ordu Emniyeti Kent Güvenlik Sistemi kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile o tarihte Altınordu ilçesinde olup olmadığımı cep telefonu baz istasyonu sinyalinden tespit edebilirlerdi. Ancak gerek emniyet, gerekse sulh ceza hakimliği bunu dikkate almadı. Cezayı ödedim ama haksız yere yazıldığı için zoruma gitti. Bu konuda yetkililerden adalet istiyorum" dedi.

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