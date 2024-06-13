Hayatında hiç gitmediği Tokat'ta trafik cezası yedi! Maaşına haciz koyuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayatında hiç gitmediği Tokat'ta trafik cezası yedi! Maaşına haciz koyuldu

Kocaeli, Derince'de yaşayan emekli vatandaş Ahmet Balaban, Tokat'ta işlenen trafik ihlalleri nedeniyle maaşına konan elektronik hacizle şaşkına döndü. Hiç Tokat'a gitmediğini belirten Balaban, aracının plakasının başka bir araçta kullanıldığını fark etti.

İstanbul'da yaşayan emekli inşaat mühendisi Ahmet Balaban, geçen yıl maaşından beklenmedik bir kesintiyle karşılaştı. Kendi aracına ait olmayan bir trafik cezası nedeniyle maaşına konulan elektronik hacizle sarsılan Balaban, plakasının başka araçlara usulsüz şekilde takıldığını keşfetti.

200 TL'lik cezanın ardından maaşında görülen blokaj, Balaban'ı şaşkına çevirdi ve konu hakkında şikayetlerde bulunmasına rağmen, sorununa çözüm bulamadı. 1998 yılından beri kullandığı otomobilin plakasının bu şekilde kötüye kullanılmasına maruz kalan Balaban'ın yaşadığı mağduriyet ve şikayet süreci, halen devam etmekte.

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"AVRASYA TÜNELİ'NE NEREDEN GİRİLDİĞİNİ DAHİ BİLMİYORUM"
Yaşananları anlatan Ahmet Balaban, "Bana 'Avrasya Tüneli'nden geçtiniz' dediler, ceza geldi. Avrasya Tüneli'nin nerede olduğunu biliyorum ama nereden geçildiğini, nereden girildiğini dahi bilmiyorum. Avrasya Tüneli yetkililerine ulaştım. 'Hangi marka araçla geçiş oldu' diye sordum. Bana başka bir araç markası söylediler. Ben de 'Benim arabam Mercedes. Tünelden geçen araç bana ait değil' dedim. Ruhsatın fotokopisini çekip, onlara göndermemi istediler. Ben fotokopiyi çekip, kendilerine gönderdim. Bu şekilde teyit de ettik. Ben karakola gidip, şikayetçi oldum" dedi.

"TRAFİK CEZASINI ÖDERİM DAHA KOLAY OLUR"
Kendi plakasının da başka araçlara takıldığını öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunduğu ancak takipsizlik kararı verildiğini ifade eden Ahmet Balaban, "Ben dolandırıcılığı ihbar ettim. Bana 'Sulh Ceza Mahkemesine dava aç' denildi. Mahkeme açmak için avukat tutmam lazım, avukata vekalet vermem lazım, Notere gitmem lazım. Dava açınca da dava ücretini ödemem lazım. O zaman trafik cezasını öderim daha kolay olur" diye konuştu.

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"MAAŞIMA ELEKTRONİK HACİZ KONULMUŞ"
Avrasya Tüneli geçiş ücreti cezasının ardından bu kez de Tokat Erbaa'dan trafik cezası geldiğini anlatan Balaban, "Peşine Tokat Erbaa'dan ceza geldi. Oradan gelen cezalara da baktım. Başka bir araç olduğunu gördüm. Tutanakta başka bir araç markası yazılmış ama ceza benim aracımın plakasına, bana gönderiliyor. Tabii ona da bir şey yapamadık. Bir senedir kendi maaşımı doğru düzgün çekemiyorum. Hesabımda param var ama sürekli çekmek istediğim miktar için 'Bakiyeniz yetersizdir' oluyordu. Bir arkadaş aracılığıyla öğrendim ki maaşıma elektronik haciz konulmuş" şeklinde konuştu.

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"BU PLAKAYLA TERÖR SUÇU DA İŞLEYEBİLİRLER"
Ahmet Balaban şikayetçi olduğunu kaydederek, "Cezayı yazan polis arkadaş o aracın markasını da görüyor, fotoğrafını da görüyor. Ona rağmen bana bu cezayı gönderiyorlar. Şikayetçi olduktan 4 ay sonra bana 'kovuşturmaya yer yoktur' denildi. Aracım 1998'in nisan ayından bu yana benimle. Bu plakayla terör suçu da işleyebilirler. Öyle bir durumda yine ben suçlanacağım" ifadelerini kullandı.

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