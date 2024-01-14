Zavadanak Bekir siyasete atıldı. 220 promil alkolle kaza yapıp koronadan mı kaçıyorsun diye sitem etmişti

2020 yılında 220 promil alkolle kaza yapan Varol diğer aracın sürücüsüne “Koronadan mı kaçıyordun” diye sitem etmiş, polis memurlarına da "Beni öldürmeye çalıştı, kırmızı ışıkta dursaydı, şimdi evde yatır olacaktım. Zavadak diye çarptı bana” sözleriyle isyan etmişti.

Varol, Seydiler köyünden muhtar adayı olduğunu açıklayan Varol, “Ben Bekir Varol, nam-ı diğer Zavadanak Bekir diyelim. Seydiler köyünden muhtar adayıyım. Köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum” açıklamasını yaptı.