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  • A Milli Takımın zayıf rakibi Lüksemburg'u neden yenemediğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

A Milli Takımın zayıf rakibi Lüksemburg'u neden yenemediğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

UEFA Uluslar Ligi C grup 1’de mücadele eden A milli takımımız için yazacak çok bir şey yok.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:46
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Zayıf rakibi Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takımın yaşattığı hayal kırıklığını Cevat Kol yazdı

A Milli Takımın zayıf rakibi Lüksemburg'u neden yenemediğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Rakibi Lüksemburg ile arada ciddi bir siklet farkı var! Milli takımın bulunduğu grupta Litvanya, Fareo Adaları ve Lüksemburg yer alıyor. Grubun ne durumda olduğunu rakamlar gösteriyor. A milli takım 4 maçta 4 galibiyet aldı. 14 gol atıp kalesinde hiç gol görmedi. Rakibi grup ikincisi Lüksemburg ile Türk milli takımı arasında uçurum var.  Bu grup için teknik adama ihtiyaç  bile yok desem abartmış olmam. Hele yabancı bir teknik adama hiç gerek yok. İstatistiklere bakarsanız Alman teknik adam Stefan Kuntz’un karnesi süper. Adam 5 de 5 yaptı.  Ne müthiş değil mi? Sözcükleri doğru kullanmazsanız gerçekleri işte hep böyle gizlersiniz. İnsanları kandırmaya devam edersiniz  

A milliler başlama vuruşu ile birlikte Lüksemburg ceza alanına yakın bölgede adeta kamp kurdu. Bu grupta kalesinde hiç gol görmeyen savunma tarihi bir hata yaptı. Aynı takımda oynayan kaleci Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı birlikte gole zemin hazırladı. Aynı dili konuşan bu iki oyuncunun iletişim kurmaması düşündürücü. Bu hatayı 8. dakikada Martins affetmedi: 0-1 
A milliler golün bir kaza olduğunu söylercesine 16. Dakikada Cengiz  Ünder’in penaltı golü ile beraberliği sağladı. Milliler ilk yarıda topla daha fazla oynayan, kanatları kullanan bir takım görüntüsü verse de savunma güvenliğini elden bıraktı. Rakip hakkında hiç bilgisi olmadıkları kesin. Kontrataklarla atağa çıkan Lüksemburg  37.dakika Sinani ile yeniden öne geçti. 1-2. Millilerin yapamadığını konuk takım 39. dakikada Chanet ile yaptı. Cengiz’in ortasına son dokunan Chanet topu filelerine gönderdi: 2-2  İlk yarı bu skorla sona erdi.

A Milliler 2. yarıya iki değişiklik yaparak başladı. Teknik direktör Kuntz, Halil ve Çağlar’ı kulübeye çekip, İrfan Can ve Tolga Ciğerci’yi oyuna aldı. A milli takımın oyuncu yapısı ile oluşan bir oyun mantalitesi yok. Oyuncuların çoğunluğu kendi takımlarındaki alışkanlıklarını aynen taşırmışlar. Kollektif, takım oyunu yerine bireysel denemelere devam ediyorlar. Cengiz Ünder’in Enes Ünal’a adrese teslim attığı toplara istenilen son vuruşu yapamaması rakibi umutlandı. 69. dakikada Lüksemburg 3. golünü Rodrigues’in ayağından buldu. 2-3. Milliler Şok üstüne şok yaşadı. Lüksemburg takımının son yıllarda üç gol attığı başka milli takım yok. Konuk takım skoru korumak oyunu soğutmak için hamleler yaptığı sırada 87. Dakikada İsmail mükemmel bir gole imza attı. 3-3 
Bu maç hafızalarda uzun süre kalacak. 4 maçta tek gol yemeyen milli takım üç gol birden yedi. İlk beraberliğini aldı. Gruptan çıkıp B ligine yükseldik. Bu futbol ile sevinin çocuklar!
Unutmadan; bir milli maçta kaleciyi yabancı cisim ile taciz etmenin kime ne faydası var?

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