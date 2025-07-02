Zayıflama çaylarının karanlık yüzü! Bitki çaylarındaki sessiz tehlike

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo verme telaşı artarken, zayıflama çaylarına olan talep de yükseliyor. Ancak uzmanlar, bilinçsizce tüketilen bu çayların karaciğer ve böbrek sağlığını ciddi şekilde riske attığını vurguladı.

Yeşil çay, papatya, sinameki gibi bitkisel ürünlerin kontrolsüz kullanımı, kalp ritim bozukluklarından organ yetmezliğine kadar hayati sorunlara yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, zayıflama çaylarının bilinçsiz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Uzmanlar, “Kontrolsüz tüketilen bitki çayları, kalp ritim bozuklukları, tansiyon düzensizlikleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon yetersizlikleri yapabilir. Fazla tüketim ise zehir etkisi yaratabilir ve kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek beklenmedik sonuçlara yol açabilir” dedi.

Uzmanlar, zayıflama çaylarının müshil ve idrar söktürücü etkilerinin vücutta ciddi sıvı kaybına neden olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, “Bu çaylar, ishal, karın ağrısı, potasyum düşüklüğü, sinirlilik, baş ağrısı, uykusuzluk ve çarpıntı gibi yan etkilere yol açabilir. Uzun vadede ise kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, zayıflama çaylarının risklerini açıkça ortaya koydu. Food and Chemical Toxicology dergisinde yayınlanan bir araştırma, bazı bitkisel ürünlerin etiketlerinde belirtilmeyen kimyasal maddeler, ağır metaller ve mikrobiyolojik bulaşmalar içerebileceğini gösterdi. Özellikle sinameki gibi müshil etkili bitkilerin uzun süreli kullanımı, bağırsaklarda kalıcı hasara ve kolon kanseri riskine yol açabildi.

Uzmanlar, zayıflama çaylarının içeriğinin genellikle yeterince denetlenmediğini belirtti.

Uzmanlar, “İnternetten veya açıkta satılan ürünlerde ağır metal, tarım ilacı kalıntıları veya toksik maddeler bulunabilir. Bu maddeler, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda ciddi hasarlara neden olabilir” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: GÜVENLİ KİLO VERME YOLU

Uzmanlar, zayıflama çaylarının tek başına mucizevi bir çözüm sunmadığını ve sağlıklı kilo kaybı için dengeli bir diyet ve düzenli egzersizin şart olduğunu vurguladı.

Diyetisyenler, “Açıkta satılan, etiket bilgisi olmayan veya içeriği bilinmeyen çaylardan uzak durulmalı. Gençler arasında popüler olan matcha, avokado yaprağı veya ananas kürleri gibi ürünlerin kontrolsüz tüketimi ciddi riskler taşıyor” dedi.

GÜVENLİ TÜKETİM İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, bitkisel ürünlerin yalnızca doktor veya diyetisyen tavsiyesiyle ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlardan yapılan bir açıklamada, “Bitkisel ürünler, ilaçlarla aynı etkiye sahip olabilir ve yanlış kullanıldığında toksik etkiler yaratabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlar, hamileler ve emziren anneler, bu ürünleri doktorlarına danışmadan tüketmemeli” denildi.