Zayıflamak isterken ölebilirsiniz. Bu diyetleri yapanlar aman dikkat

Bazı diyet programlarının kanser hastalığı ile bire bir doğru orantılı olduğu bildirildi. Diyetisyen Esra Örün İncekara, “Protein ağırlıklı diyetler kolorektal kanser riskini artırıyor” dedi.

Zayıflamak isterken ölebilirsiniz. Bu diyetleri yapanlar aman dikkat

Halk TV’de yer alan habere göre; Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Esra Örün İncekara, beslenmenin, yetersiz ve dengesiz olmasının bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı neden olduğunu belirterek, kişiye özel doğru bir diyet programının önemli olduğunu açıkladı.

“BUNUN İÇİN KİŞİYE ÖZEL DOĞRU BİR DİYET PROGRAMI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Diyetisyen Esra Örün İncekara , “Protein ağırlıklı diyetler kolorektal kanser riskini artırıyor” sözleri kullanarak şu uyarıları yaptı:

“Detoks, genellikle çok fazla sebze, sebze suları ya da meyve suları içeren bir diyettir. Bu tarz, tek tip bir beslenme optimum beslenme için ihtiyaç duyulan tüm besin öğelerini sağlayamaz. Bu yüzden birçok besin ögesinin açığı kaçınılmazdır. Vücudu arındırmak için yapılan detoks diyetlerinde bu görevi karaciğer ve böbreklere bırakmak en doğrusudur. Beslenmenin, yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir. Bunun için kişiye özel doğru bir diyet programı çok önemlidir.”

Esra Örün İncekara, “Tek tip bir beslenme ihtiyaç duyulan tüm besin öğelerini sağlayamaz” dedi.

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