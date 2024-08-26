Zayıflarken dikkat edilmezse öldüren egzersizler

Kilo vermek isteyen birçok kişi, egzersiz yapmanın sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğunu bilir. Ancak, bazı egzersizler yanlış yapıldığında veya aşırıya kaçıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Uzman Görüşleri

Dr. Burak Açar, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden, sporcularda ani kardiyak ölüm riskinin spor yapmayanlara göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Dr. Açar, "Ani kardiyak ölüm, genellikle altta yatan kardiyovasküler hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkar ve bu hastalıklar spor öncesi sağlık değerlendirmeleri sırasında tespit edilebilir" dedi.

Prof. Dr. Taner Yavuz ise, sporcularda ani ölüm riskinin geniş anlamda ani kardiyak ölüm olarak tanımlandığını ve bu durumun ebeveynlerde ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yavuz, "Spor yapan gençlerde sedanter yaşayanlara kıyasla ani kardiyak ölüm riski daha yüksektir. Bu durum, var olan kalp hastalığının spor sırasında açığa çıkması şeklinde açıklanmaktadır" diye ekledi.

Bilimsel Araştırmalar

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, haftada bir veya iki kez ağırlık kaldıran ve haftalık tavsiye edilen oranda aerobik egzersiz yapan kişilerde erken ölüm riskinin %41 daha düşük olduğunu belirtti. Bu, egzersizin doğru yapıldığında ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi.

Başka bir araştırma ise, haftada 75 dakika, yani günde yaklaşık 11 dakika orta yoğunlukta aktivitenin, erken ölüm riskini %23 oranında azalttığını ortaya koydu. Bu tür aktiviteler, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini %17, kansere yakalanma riskini ise %7 oranında azalttı.

Kilo vermek için egzersiz yaparken, doğru yöntemleri kullanmak ve aşırıya kaçmamak hayati önem taşır.

Uzmanların önerilerini dikkate alarak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kilo vermek mümkün.