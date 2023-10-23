Zehir tacirleri yakayı ele verdi. Üzerlerinden kilo kilo çıktı

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Zehir tacirleri yakayı ele verdi. Üzerlerinden kilo kilo çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 20 Ekim 2023 günü yapılan operasyonda şüpheli şahıslar içerisinde uyuşturucu madde olan poşetleri dereye attı.

Ardından dere içerisinde yapılan arama ile poşetler ele geçirildi. Bahse konu poşetler ile şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 4 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 676,87 gram olan Sentetik Cannobinoid (Bonzai) Maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin devam ettiği çalışmalarda şahısların kullanımında bulunduğu tespit edilen ikametlerde ve çaylık arazide arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, 3 parça halinde toplam ağırlığı 3 kilo 400 gram olan Sentetik Cannobinoid Maddesi (Bonzai) ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda toplamda 5 kilo 76 gram olan Sentetik Cannobinoid (Bonzai) Maddesi ele geçirildi. E.T. ve H.Ş. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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