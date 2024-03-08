Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul’da 4 ton metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlarda, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.” ifadesini kullandı.
Operasyona ilişkin detaylar ise şöyle:
Operasyon Yeri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonları.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler:
Metamfetamin: 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram.
Sıvı Metamfetamin: 146 kilogram.
Reçine Halde Metamfetamin: 38 kilogram.
Aseton: 165 kilogram.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz! Ülkemizi zehir tacirlerinden korumak için operasyonlarımız artarak devam edecek.