Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul’da 4 ton metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: AA
Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul’da 4 ton metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.” ifadesini kullandı.

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Operasyona ilişkin detaylar ise şöyle:

Operasyon Yeri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonları.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler:

Metamfetamin: 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram.

Sıvı Metamfetamin: 146 kilogram.

Reçine Halde Metamfetamin: 38 kilogram.

Aseton: 165 kilogram.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz! Ülkemizi zehir tacirlerinden korumak için operasyonlarımız artarak devam edecek.

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