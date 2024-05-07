Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak isimlendirilen zehir tacirlerine yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş, birçok tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına 64 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.