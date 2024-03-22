Zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda düzenlendi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığını belirledi.

Tespit edilen şüphelileri takip eden jandarma, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 79 adet fişek ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüphelide sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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