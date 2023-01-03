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Öğrencilerden zehirleniyoruz eylemi

Samsun’da KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yemeklerden zehirlendikleri gerekçesiyle yurdun bahçesinde eylem yaptı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 01:33
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Zehirlendiklerini iddia eden öğrenciler eylem yaptı

Öğrencilerden zehirleniyoruz eylemi
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Yurtta kalan öğrenciler yemekhane ve kantindeki yiyeceklerin hijyenik olamadığını iddia ederek yurdun bahçesinde toplandı. Alkış ve ıslıklar ile protesto yapan öğrenciler, yemeklerin daha hijyenik çıkmasını istediler.

Yemeklerin içerisinden bazı yabancı maddeler ve böcekler çıktığını da iddia eden öğrencilerden 1. sınıf öğrencisi Kaan Yaldır, “Herkesin aynı anda hastalanmasını yemeklere bağladık. Her gün 200 kişi zehirleniyor. Yurda giren çıkan ambulansları sayamadık. Çevremizdeki herkes zehirlenince tepki göstermek zorunda kaldık” dedi.

"GÜZEL BİR ORTAMDA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yemeklerden zehirlendiğini iddia eden Ahmet Arslan, “Ben de mide rahatsızlığı geçirdim. Arkadaşlarımızdan durumu daha kötü olanlar da vardı. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizde hijyen yok. Biz ülkenin geleceğiyiz. Güzel bir ortamda yaşamak istiyoruz. Talebimizi duyurmak için toplandık, sonra da taşkınlık yapmadan dağıldık. Bu yurda çok kalabalık ve ortak kullanımlı alanlarda yaşıyoruz. Yetkililere talebimizi ilettik. Güzel bir ortamda yaşayıp, temiz yemek yemek istiyoruz. Şu anda yaşadığımız yurt 50 yıllık bir yurt ve daha iyi bir ortamda barınmak istiyoruz” diye konuştu.

Yemeklerden böcek ve yabancı cisim çıktığını öne süren öğrenci Salih Öztürk, “1 haftadır yemeklerden dolayı zehirlenmeler oluyor. Her gece çok sayıda ambulans gelip, zehirlenenleri götürüyor. Olay yeri inceleme de geldi. Ambulans yetmeyince güvenlik kendi arabalarıyla da hasta götürdü. Bu zehirlenmenin tek bir yemekten olduğunu düşünmüyorum. Tamamen kirlikten olduğunu düşünüyoruz. Yemeklerden kurt, böcek ve tel gibi yabancı cisimler çıkıyor” şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdundaki Yemekhane ve Kantin İşletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11 Kasım 2022 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir. 30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)

 

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