Zehirlenen hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA
Zehirlenen hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kedi ve köpeklerin zehirlendiği ihbarının ardından harekete geçen belediye ekipleri, hayvanları kurtardı.

Muğla Bodrum’da hayvan severlerlerin, zehirlenen kedi ve köpekleri için yardım istemesi üzerine
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) ile bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen hayvanlardan 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi,ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

aw151516-01.jpgDurumu ağır olan bir köpeğinde arasında bulunduğu 5 köpek ise Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Zehirlenen köpeklerden ikisi tedavi edilip adreslerine bırakıldı ve durumu iyi olan üç köpeğin kısırlaştırma işlemleri yapıldı.

Tedavileri sona eren köpeklerin birkaç gün içinde yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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