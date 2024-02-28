Zehirlenen hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla Bodrum’da hayvan severlerlerin, zehirlenen kedi ve köpekleri için yardım istemesi üzerine

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) ile bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen hayvanlardan 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi,ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan bir köpeğinde arasında bulunduğu 5 köpek ise Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Zehirlenen köpeklerden ikisi tedavi edilip adreslerine bırakıldı ve durumu iyi olan üç köpeğin kısırlaştırma işlemleri yapıldı.

Tedavileri sona eren köpeklerin birkaç gün içinde yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.