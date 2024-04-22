Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecileri hedef aldılar

Kaynak: İHA
Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecileri hedef aldılar
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir okulda 24 öğrenci yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Okul görevlileri öğrencilerle ilgilenecekleri yerde olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören 24 öğrencide kusma vakası yaşanınca, çocukların zehirlendikleri anlaşıldı. Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrencilerin yedikleri köfteden zehirlendikleri anlaşıldı.

İlkokul öğrencileri gözyaşları içinde ambulanslara akın etti. Bu sırad olayı duyup, okula gelen haberciler de görüntü almaya başladı. Okul bahçesindeki öğrencilerle ilgilenmesi gereken eğitim kadrosundan ve idari kadrodan bazı kişiler habercilere hem hakaret etti hem de fiziki saldırıda bulundu.

Olay duyan veliler de okula akın etti. Hastaneye kaldırılan 24 öğrenci tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasını sosyal medya üzerinde öğrenen bir veli yaşananlara isyan etti.

Kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini kaydeden kadın veli, okulda çok ihmal olduğunu şikayetçi olacağını belirterek, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia etti.

Bir kız öğrencinin velisi olduğunu belirten kadın, müdürün çıkıp da bir açıklama yapmadğını, okulda ihmal aldığını belirterek, şikayetçi olacağını söyledi.

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