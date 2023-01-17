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Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını önce annesiyle sonra sevgilisiyle kutladı

Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam annesi Hülya Avşar ile Yeniköy'de bir balıkçıda doğum gününü kutladı. Çilingiroğlu kutlamaya daha sonra sevgilisi ile devam etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:08
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Zehra Çilingiroğlu 25 yaşında! Önce anne ile sonra sevgiliyle kutlama

Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını önce annesiyle sonra sevgilisiyle kutladı
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, 25. doğum gününü kutladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İlk kutlamayı annesiyle Yeniköy’deki bir balıkçıda yapan Çilingiroğlu, daha sonra kutlamaya sevgilisi ile devam etti. 

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile Etiler’de bulunan Da Mario adlı restoranda buluştu.

Baş başa Yemek yiyen âşıklar, romantik bir akşam geçirdi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Çilingiroğlu çıkışta sorulara “Her şey yolunda, ilişkimiz güzel gidiyor” yanıtını verdi.
 

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