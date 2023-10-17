Zehra Güneş, Karutasu ve Gabi'yi durduramadı. Beşiktaş Vakıfbank'a son sette yıkıldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos, Vakıfbank'a 3-2 yenildi.

KAYNAK: AA
Zehra Güneş, Karutasu ve Gabi'yi durduramadı. Beşiktaş Vakıfbank'a son sette yıkıldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 19, Zehra Güneş 14, Chiaka Ogbogu ise 12 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Salas, Bengisu Aygün, Brakocevic, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Gizem Güreşen, Fulden Ural, Efimova, Sude Naz Uzun, Duru Aksu, Ecem Aknam)

VakıfBank: Ogbogu, Van Aalen, Gabi, Zehra Güneş, Caratasu, İdil Naz Başcan (Ayça Aykaç, Thompson, Cansu Özbay, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 17-25, 20-25, 25-20, 26-24, 9-15

Süre: 119 dakika (22, 25, 26, 31, 15)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Juventus'un yıldızı aldığı men cezasıyla sezonu kapattı Spor
Juventus'un yıldızı aldığı men cezasıyla sezonu kapattı
Karabük'te şehir merkezine inen yavru ayı ortalığı birbirine kattı Video
Karabük'te şehir merkezine inen yavru ayı ortalığı birbirine kattı
ABD yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi Dünya
ABD yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi
AKP’li belediye Meclis’te kurtlu ekmek dağıttı Gündem
AKP’li belediye Meclis’te kurtlu ekmek dağıttı
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı Dünya
Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi "24 saat içinde başlayacak hemen hazırlanın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi "24 saat içinde başlayacak hemen hazırlanın"