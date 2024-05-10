Civcivleşmiş yumurtayı baharatlayıp yedi

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yemekte kullandığı yumurtaların civcivleşmiş olmasına rağmen aldırmadan yediğini gösteren bir video paylaştı. Videoda, pişmiş yumurtanın sarı kısmında civciv tüylerinin olduğu ve beyaz kısmında ise pişirilen hayvanın gözünün net bir şekilde görülüyor.

Bu olay sosyal medyada büyük yorum dalgasına neden oldu. Kullanıcılar, bu durumu iğrenç bulduklarını ve tepki gösterdiklerini ifade etti. Yumurtaların civcivleşmiş olması ve bu şekilde tüketilmesi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tepkiyle karşılandı ve tartışma konusu oldu.