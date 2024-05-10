Civcivleşmiş yumurtayı baharatlayıp yedi

Kaynak: Haber Merkezi
Civcivleşmiş yumurtayı baharatlayıp yedi
Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı yemekte kullandığı yumurtaların civcivleşmiş olmasına aldırmadan pişirip yedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yemekte kullandığı yumurtaların civcivleşmiş olmasına rağmen aldırmadan yediğini gösteren bir video paylaştı. Videoda, pişmiş yumurtanın sarı kısmında civciv tüylerinin olduğu ve beyaz kısmında ise pişirilen hayvanın gözünün net bir şekilde görülüyor.

Bu olay sosyal medyada büyük yorum dalgasına neden oldu. Kullanıcılar, bu durumu iğrenç bulduklarını ve tepki gösterdiklerini ifade etti. Yumurtaların civcivleşmiş olması ve bu şekilde tüketilmesi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tepkiyle karşılandı ve tartışma konusu oldu.

Son Haberler
Hem pazarcılık yapıp hem bebeğine bakan anne duygulandırdı Video
Hem pazarcılık yapıp hem bebeğine bakan anne duygulandırdı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü
Gelin makyajı sonrası tanınmaz hale geldi Video
Gelin makyajı sonrası tanınmaz hale geldi
Sahibinin kimliğinin yarısını yiyen köpeğin şirinlikleri güldürdü Video
Sahibinin kimliğinin yarısını yiyen köpeğin şirinlikleri güldürdü
Saldırgan olmadığını söylediği tilki tarafından saldırıya uğradı Video
Saldırgan olmadığını söylediği tilki tarafından saldırıya uğradı
Çankırı’da gece gündüze döndü Yerel Haberler
Çankırı’da gece gündüze döndü
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı