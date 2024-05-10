Ambulansın Çarptığı Sokak Köpeği İçin Vatandaşlar Seferber Oldu

Adıyaman merkez Dursun Çavuş kavşağında bir ambulansın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu. Yerde yaralı halde can çekişen köpeği fark eden vatandaşlar, patiambulansı arayarak yardım istedi ve yoğun şekilde akan trafikteki sürücüleri yönlendirmeye çalıştı. Olay yerine gelen patiambulansla alınan sokak köpeği Adıyaman Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan sokak köpeği daha sonra serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Bu olay, vatandaşların sokak hayvanlarına duyduğu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.