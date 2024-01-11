Zehra Güneş koyu Fenerbahçeli çıktı. Halini görenler şaştı kaldı

VakıfBank ve A Milli Takım formasıyla harikalar yaratan performanslara imza atan Zehra Güneş'in güzelliği de dillere destan. Ancak Zehra bu kez bambaşka bir görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Takım arkadaşı Cansu Özbay ile birlikte Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın maçına giden Zehra Güneş, özel locadan karşılaşmayı takip etti.

Bayern Münih karşısında Sarı-Lacivertli ekibe destek verip Fenerbahçe'nin 100. yıl marşına coşkuyla eşlik eden Zehra Güneş için "Gönlünde yatan takım ortaya çıktı. Tam bir Fenerbahçe aşığıymış" yorumları yapıldı.