Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Herkes şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Herkes şoke oldu
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri herkesi şaşkınlığa boğdu.

Milli Takım'ın ve Vakıfbank'ın güzelliği dillere destan olan başarılı voleybolcusu Zehra Güneş'in eski görüntüleri sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Zehra Güneş'in ünlü olmadan önce TV8 kanalında O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı görüntüleri görenleri şaşkınlığa boğdu.

Zehra Güneş, yarışmaya katılan ve adı Öykü olan arkadaşına destek vermek için yarışmaya gitmiş, ancak stüdyo arkasında olmasına rağmen fiziği ve güzelliği ile dikkat çekmişti.

Yarışmayı sunan Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için" demiş, Zehra Güneş'i stüdyoya çağırmıştı.

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