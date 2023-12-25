Zekâ artıran ve Alzheimer’a savaş açan en doğal içecek ortaya çıktı

Kim daha akıllı olmak istemez ki? Herkes ister. Peki, bunun için hangi içeceği seçmeliyiz? İşte cevaplar...

Daha akıllı olmak mümkündür ve bunu destekleyen araştırmalar vardır. İşte zekayı artıran o doğal içecek...

Beyni koruyan bir duvar olan kan beyin bariyeri, sadece az sayıda maddenin beyne ulaşmasına izin verir. Zerdeçal, hem beyne kan taşıyan damarlar hem de beyin hücreleri üzerinde olumlu etkileri olan bir bitkidir.

Zerdeçal, beyindeki unutkanlığı önler: Zerdeçalın içindeki kurkumin adlı madde, zerdeçala rengini verir. Kurkumin, kan beyin bariyerini aşarak beyin dokusuna girer ve birçok işlevi destekler.

Beyinde nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen bir hormon, sinir hücrelerinin yaşamını, büyümesini ve yeni hücre oluşumunu (nörojenez) sağlar. Alzheimer hastalığının ana nedenleri arasında beyindeki BDNF hormon seviyesinin düşmesi ve amiloid plak adı verilen zehirli maddelerin artması vardır.

Zerdeçal, BDNF hormon seviyesini artırır ve yaşa bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulmasını azaltarak hafızayı güçlendirir. Zerdeçal, beyinde yeni hücre oluşumunu teşvik eder. Beyinde birikmiş olan amiloid plaklara karşı mücadele eder ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

İşte zekayı artıran doğal içecek tarifi.

Malzemeler:

4 damla vanilya esansı

1 çay kaşığı bal

Bir tutam karabiber

Bir tutam toz tarçın

1 yemek kaşığı su

1 kapsül kahve

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 su bardağı süt

Hazırlanışı

Zerdeçal, karabiber, tarçın ve suyu bir kaseye koyun. Malzemeleri macun haline gelinceye kadar karıştırın. Bardağınızdaki kahveye süt, bal, vanilya ve Hindistan cevizi yağını ekleyip karıştırın. Hazırladığınız macunu da ilave edip karıştırın.