Kanser tedavisi görenlere müjde. Uyumadan önce 1 kaşık için. Alzheimer Parkinson Demans’a duvar örüyor

Zerdeçal ve zeytinyağı karışımının sağlığa mucizevi faydalar sağladığı ortaya çıktı.

Zerdeçalın içerdiği kurkumin adlı madde sayesinde vücutta iltihaplanmayı önleyen, kalp, kanser, kolesterol gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu olan, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir baharat olduğu bildirildi.

Zerdeçalın sağlığa yararlarını artırmak için zeytinyağı ile birlikte tüketilmesi önerildi.

Zeytinyağı, zerdeçalın içindeki kurkuminin emilimini kolaylaştırır ve etkisini güçlendirdiği bildirildi.

Ayrıca zeytinyağı da zerdeçal gibi kalp sağlığına, cilt sağlığına, sindirime, bağışıklığa ve kilo kontrolüne faydalı olduğu biliniyor.

Zerdeçal ve zeytinyağı karışımı, özellikle uyumadan önce bir kaşık tüketildiğinde, vücuttaki zararlı hücreleri yok ederek, kanser riskini azaltabildiği vurgulandı.

Ayrıca, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Bu karışımı hazırlamak için, bir çay bardağı sızma zeytinyağına bir kaşık toz zerdeçal ekleyip iyice karıştırmak yeterlidir. Bu karışımı çorba, salata, yoğurt gibi yiyeceklerle de tüketebileceği ifade edildi.

Zerdeçal ve zeytinyağı karışımının faydaları şunlardır:

-Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller, kemoterapi tedavisine destek olur.

-Beyin sağlığını korur, Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkları önler, hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

-İltihaplanmayı azaltır, artrit, romatizma, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları hafifletir.

-Kalp sağlığını korur, kolesterolü düşürür, damar tıkanıklığını önler, kan basıncını dengeler.

-Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı giderir, karaciğeri temizler, safra kesesi taşlarını önler.

-Cilt sağlığını iyileştirir, cilt lekelerini, akne, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarını tedavi eder, cildi yeniler ve parlaklaştırır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon gibi hastalıklara karşı korur, vücut direncini artırır.

-Kilo vermeye yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır, iştahı kontrol eder, yağ yakımını destekler.

-Stresi azaltır, uykusuzluğa iyi gelir, ruh halini iyileştirir, depresyon ve anksiyeteyi önler.