Güneydoğu Asya kökenli, halk arasında "Vejetaryen Köfte" olarak da bilinen su bitkisi Mankai (bilimsel adıyla Wolffia globosa), besin içeriği ve insan sağlığı üzerindeki çarpıcı etkileriyle bilim camiasının son dönemdeki odağı haline geldi.

Dünyanın en küçük çiçeği olan bu bitki, içerdiği yüksek protein ve benzersiz bileşenlerle geleneksel "süper gıda" algısını kökten değiştirdi.

HARVARD VE BEN-GURİON ÜNİVERSİTELERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

Harvard Üniversitesi ve İsrail'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nden önde gelen araştırmacıların işbirliğiyle yürütülen büyük ölçekli klinik çalışmalar, Mankai'nin özellikle iki alanda dikkat çekici sonuçlar verdiğini kanıtladı: Kilo Kontrolü ve Bilişsel Fonksiyonlar.

İsrail'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nden Beslenme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Iris Shai, yürüttüğü araştırma sonuçlarına dayanarak, Mankai'nin yüksek biyoyararlanıma sahip protein içeriği ve tam dokuz temel amino asidi barındırması nedeniyle hayvansal proteinlere yüksek kaliteli bir alternatif olabileceğini ifade etti.

KİLO VERMEDE "SİHİRLİ" DOKUNUŞ: TOKLUK HİSSİ UZUYOR

Prof. Shai'nin liderliğindeki araştırmalar, Mankai'nin kan şekeri düzeyleri üzerindeki düzenleyici etkisine odaklandı.

Çalışmalar, yoğurt bazlı bir öğünle karşılaştırıldığında, Mankai içeren bir içeceğin tokluk hissini artırdığını ve yemek sonrası glikoz seviyesinin tepe noktasını önemli ölçüde düşürdüğünü gözlemledi. Bu etki, kilo vermeye çalışan bireyler için büyük bir avantaj sağladı.

B12 İÇERİĞİ BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Mankai'yi bilimsel olarak değerli kılan bir diğer etken ise, doğal olarak aktif B12 vitamini bileşiklerini içermesi. Bitki bazlı beslenmede kritik bir eksiklik olan B12 kaynağını sunması, özellikle vejetaryen ve vegan diyet uygulayanlar için Mankai'yi vazgeçilmez kıldı.

Gurion Üniversitesi'nde Beslenme ve Epidemiyoloji alanlarında çalışmalar yürüten Dr. Hila Zelicha, Mankai'nin bu özelliğinin beyin ve sinir sistemi sağlığı için hayati önem taşıdığını ve bitkinin bilişsel yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeli gösterdiğini vurguladı.

Dr. Zelicha, Mankai'nin metabolik sağlığa ve beyin fonksiyonlarına olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan klinik bulgular bulunduğunu da ekledi.

GELECEĞİN PROTEİNİ GIDA PİYASASINA GİRİYOR

Güneydoğu Asya'da geleneksel olarak tüketilen bu minik bitkinin, Batı dünyasında hızla popülerlik kazandığı kaydedildi.

Yüksek protein, lif, demir, çinko ve polifenol içeriğiyle Mankai, sadece beslenme uzmanlarının değil, sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine çalışan uluslararası uzmanların da radarında yer aldı.

Gıda teknolojisi uzmanları, Mankai'yi "yeni nesil bitkisel protein" olarak niteledi.