Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif!

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek verirken, "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım." dedi.

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yaptı. "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyen Pusat, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." diyerek Aybüke Pusat'ın işine son verildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından birçok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek verirken, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un paylaşımı dikkat çekti.

"YENİ KÖTÜLÜKLERE DAVET ÇIKARMAYIN"

Pusat'a iş teklifinde bulunacağını açıklayan Demirkubuz, şu ifadeleri kullandı:

"Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın. Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım."