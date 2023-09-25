Zeki Müren ölümünün 27'inci yılında kabri başında anıldı

Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Müren, vefatının 27'nci yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında anıldı. Anma programında konuşan Müren'in yeğeni Özlem Güner, "Onun adını yaşatacak ve onun yaptıklarını sevenlerine taşıyacak, tüm dünyaya duyuracak bir film hazırlığındayız." dedi.

Zeki Müren ölümünün 27'inci yılında kabri başında anıldı

Editör: Özlem KIRAL

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 27'nci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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Programa Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ile eşi İlknur Güner, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

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Vefatının 27'nci yılında anıldı

Zeki Müren'in vefatının 27'nci yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirten yeğeni Özlem Güner, "Vedasının 27'nci yılına geldik. Bugün yine hepimiz burada toplandık. O bir efsane. O herkesin sanat güneşi ama benim sadece güneşim. Bizler onun ailesi olmaktan ve onu yaşatma çabalarımızdan gurur duyuyoruz.

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O kadar güzel şeyler yaptı, o kadar güzel devrimler yaptı ki hayatı boyunca, veda ederken de tüm mal varlığını Türkiye'mizin çok kıymetli iki vakfı olan Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na emanet etti.

Bizler bundan çok gurur duyuyoruz. Biz kendi arzumuzla, kendi bilincimizle birlikte sohbetimizle o kararı aldık ve bunun için de çok mutluyuz. Bizlere çok büyük bir miras bıraktı. İşte çocuklar, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri. O kadar güzel yetişiyorlar ki o kadar değerli eğitimcilere sahipler ki Zeki Müren nasıl zirvedeyse işte orada da öyle zirvede öğrenciler yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Özlem Güner ayrıca "Onun adını yaşatacak, onun yaptıklarını sevenlerine taşıyacak tüm dünyaya duyuracak bir film hazırlığındayız" dedi

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