Zelenski açıkladı. Bir ülke daha Ukraynalı pilotlara eğitim verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Zelenski açıkladı. Bir ülke daha Ukraynalı pilotlara eğitim verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Telegram kanalından açıklama yaptı.

Zelenski, Sousa'dan Portekiz hükümetinin Ukraynalı pilot ve mühendislere F-16'larda eğitim verilmesiyle ilgili programa katılmaya hazır olduğunun teyidini aldığını ifade etti.

Sousa'yla savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini konuştuklarını anlatan Zelenski, mevkidaşına sahadaki durum ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

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