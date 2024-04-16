Zelenski batılı ülkelere seslendi

Zelenski mutat olduğu üzere yayınladığı günlük videolu mesajında İsrail, ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün İran'ın füze ve dronları kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara karşı birlikte hareket ettiğini ve bunu "maksimum etkinlikle" yaptığını söyledi. Zelenski, İsrail'in NATO üyesi olmadığının altını çizerek bu yardımlardan Ukrayna'nın da istifade edebilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenski açıklamasında "Tüm dünya, müttefiklerin İsrail ve komşu ülkelerin semalarındaki eylemleri örneğinde, yeterli siyasi iradeye dayanması halinde teröre karşı savunmada birliğin ne kadar etkili olabileceğini gördü" ifadelerine de yer verdi.