Zelenski: "Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde harika iş çıkarıyor"

Zelenski, askerlerin tüm cephelerde başarılı olduğunu belirterek, ortak ülkelerden malzemelerin daha hızlı teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kursk’taki gelişmeler hakkında konuşan Zelenski, "Başkomutan Syrskyi’den Ukrayna’nın doğusundaki durum, Kursk bölgesindeki operasyon ve tugaylarımıza mühimmat ve silah sağlanmasıyla ilgili bir rapor aldım. Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor. Ancak ortaklarımızdan daha hızlı malzeme sevkiyatına ihtiyaç var. Bunu şiddetle talep ediyoruz," dedi.

Zelenski, savaşta tatil olmadığını ve yardım paketlerinin zamanında tesliminin önemine dikkat çekerek, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'ya seslendi. "Açıklanan yardım paketleri için zamanında lojistik gibi kararlara ihtiyaç vardır," ifadelerini kullandı.