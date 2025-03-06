Zelenski'den AB liderlerine teşekkür: Yalnız değiliz

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de düzenlenen savunma zirvesinde Ukrayna’daki savaşa yönelik görüşmeler üzerine bugün bir araya geliyor.

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev ve AB ülkelerine savunma konusunda ABD’ye bağlı kalamayacakları konusunda uyarmasının Avrupa’da yol açtığı belirsizlik nedeniyle düzenleniyor.

Beyaz Saray’ın yeni pozisyonu AB liderlerini savunma planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bıraktı. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer olmak üzere Avrupalı liderler, Ukrayna için barış girişimleri ve güvenlik garantileri üzerinde çalışıyor. Almanya'nın seçilmiş yeni lideri Friedrich Merz, bu hafta savunmada tarihi bir dönüşüm yapmayı taahhüt etti.

Zelenski, zirveye ilişkinAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte basın mensupları ile konuşurken "Yalnız olmadığımız için çok minnettarız ve bunlar sadece söz değil’’ ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta Avrupa’nın savunması için gelecek birkaç yıl içinde 800 milyar avroya kadar kaynak sağlamak amacıyla sunduğu öneriyi Brüksel’de tartışacak. Von der Leyen'in planı, topçu, füze, mühimmat, insansız hava araçları ve anti-insansız hava aracı sistemleri satın almak için yaklaşık 150 milyar avroluk kredi sağlamayı içeren bir düzenlemeyi de kapsıyor. Ayrıca, zaten borçlu olan üye devletlerin savunma harcamalarını artırabilmesi için AB'nin sıkı mali kurallarını gevşetmeyi öngören bir düzenleme de içeriyor.

Von der Leyen, bugünkü zirve için "Bu, Avrupa için bir dönüm noktası... Avrupa açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya ve bu yüzden kendini koruyabilmeli" dedi.