Zelenski'nin danışmanı Elon Musk'a yükledi

Kaynak: Haber Merkezi
Zelenski'nin danışmanı Elon Musk'a yükledi
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya ile giriştikleri savaşın nasıl biteceği hakkında açıklamalarda bulunurken Elon Musk'a da sataşmadan edemedi.

2020'nin Nisan ayından beri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanlığını üstlenen 52 yaşındaki Podolyak, savaşı sona erdirmek için tek bir ihtimalin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mykhailo Podolyak tarafından yapılan açıklamada "Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı bitirmek istiyorsa Rus birlikleri bir an evvel işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Biz başka bir şartı asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında dünyanın etkili isimlerinden Elon Musk'ın "Rusya-Ukrayna çatışmasından çıkış stratejisinin eksikliğinden" bahsettiği açıklamasına da değinen Podolyak "Musk'ın söylemi basit bir mantığın ürünü" diye konuştu.

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