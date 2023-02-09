Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Brüksel'de. Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün ziyaret ettiği İngiltere ve Fransa'nın ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Zelenskiy, dün Londra'dan sonra gittiği Paris'ten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte bugün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin yapılacağı Brüksel'e geçti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, burada AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından karşılandı.

Brüksel'de ilk olarak Avrupa Parlamentosuna (AP) giden Zelenskiy, burada AP Genel Kuruluna hitap edecek, daha sonra AB Konseyine geçerek AB Liderler Zirvesi'nin bir bölümüne katılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve toplantısına girerken, bugün özel ve olağanüstü bir AB Zirvesi yapacaklarını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkskiy'i ağırlayacaklarını belirtti.

Michel, "Şu an her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz. Ukrayna'yı daha fazla desteklemenin zamanı gelmiştir. Hem askeri hem siyasi desteği artırmalıyız." dedi.

Michel, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'ya etkilerinin nasıl azaltılacağını konuşacaklarını, ayrıca göç konusunun da ele alınacağını aktardı. Göç için AB ülkelerinin ortaklaşa bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizen Michel, liderlerin çözüm önerilerinin bugün ve belki yarın devam edecek zirvede görüşüleceğini bildirdi.