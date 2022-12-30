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Zelenskiy 'Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar var'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşta Ukrayna ordusunun cephede yavaşta olsa ilerleme sağladığını söyledi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 23:17
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Zelenskiy 'Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar var'

Zelenskiy 'Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar var'
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İHA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni yıl öncesinde cephede süren savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kilit konumda olduğunu ve bu bölgelerde yavaş yavaş ilerleme kaydettiklerini belirten Zelenskiy, "Donetsk ve Luhansk kilit bölge. Donbass’ımızda savaşın en şiddetli sürdüğü yer. Genel olarak konumumuzu koruyoruz. Savaş cephesinde yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar var. Bunu sağlayan tüm askerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sözlerinin devamında ABD’nin göndereceği Petroit hava savunma sistemlerini kastederek bu sistemler ile birlikte Avrupa’nın en güçlü savunma sistemlerine sahip olacaklarını savunan Zelenskiy, "Güneydeki sınırlarımızdaki durumu, silah tedariki ve hava savunmamızı daha da güçlendirmeyi tartıştık. Bu yıl savunmamızı korumakla kalmayıp bunu her zamankinden güçlü kılmayı başardık. Ancak yeni yılda Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa’nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemizin değil tüm Avrupa kıtasının güvenlik garantisi olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın saldırılarıyla tahrip olan enerji sistemlerinin ve elektrik üretimini artırma yolunda yeni yılda çabalarının olacağını aktaran Zelenskiy, "Elektrik üretimi ve tedarikini sağlamak için net stratejilerimiz var. Bu çalışma zaman alacak ama olacak. Önümüzdeki yılın temel görevlerinden biri bu ve bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

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