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"Düşman vazgeçmedi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı ülkesinde devam eden savaşın en ağır noktasının Donetsk cephesi olduğunu belirterek "Düşman, Donetsk bölgesini ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi" dedi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 01:45
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Zelenskiy düşman Donetsk bölgesini ele geçirme fikrinden vazgeçmedi

''Düşman vazgeçmedi''
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Zelenskiy gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Rus güçlerinin perşembe günü Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) tekrar saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik fırlatılan çoğu Rus füze ve İHA'nın Ukrayna hava savunma güçlerince vurulduğunu dile getiren Zelenskiy, "54 füze ve 11 İHA imha edildi" dedi.

Bazı füzelerin ise enerji altyapılarına isabet etmesi sonucu Ukrayna'nın çoğu bölgesinde elektriklerin kesildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla Ukrayna'nın çoğu bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

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Zelenskiy konuşmasında, "Bu tür her füze saldırısıyla Rusya kendisini yalnızca daha derin bir çıkmaza sürüklüyor. Füzeleri giderek azalıyor. Ve her füze, sadece tüm bunların (saldırıların) bir mahkeme ile sona ermesi gerektiğini gösteriyor. Aynen böyle olacak" ifadesine de yer verdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta şimdilik en sıcak noktanın Donetsk cephesinin olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "En ağır (tablo) Bahmut, Soledar, Donetsk bölgesindeki tüm hatta (cephe hattı). Düşman, Donetsk bölgesini ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rus ordusunun söz konusu bölgede ilerlemesine izin vermediği için Ukrayna ordusuna teşekkür etti. (AA)

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