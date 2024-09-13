Zelenskiy duyurdu: 49 Ukraynalı esir Rusya'dan geri alındı

Kaynak: AA
Zelenskiy duyurdu: 49 Ukraynalı esir Rusya'dan geri alındı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takasının daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takasıRusya ile Ukrayna arasında esir takası

Takas sonucu Ukraynalı askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 49 kişinin ülkesine getirildiğini aktaran Zelenskiy, "Esir ve rehinelerin Rus esaretinden serbest bırakılmasını sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan esir takasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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