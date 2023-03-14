Rus füzesi Kramatorsk şehir merkezine isabet etti, bir kişi öldü

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kramatorsk'a füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırıda şehir merkezine füze isabet ettiğini vurgulayan Zelenskiy, “6 apartman hasar gördü. En az 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, “Saldırgan devlet, sivillerle savaşmaya devam ediyor. Hayatı yok ediyor ve insani hiçbir şey bırakmıyor. Masum bir can alan her darbe yasal ve adil bir cinayet cezasıyla sonuçlanmalı ve bu mutlaka olacak.” dedi.