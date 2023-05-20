Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için Hiroşima’da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'nın Hiroşima kentine geldi.

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için Hiroşima’da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşında destek aramaya devam ediyor.

Dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Arap Birliği'nin 32'nci Liderler Zirvesi'ne katılan Zelenskiy, bugün G7 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği Japonya'nın Hiroşima kentine geçti. Japon medyasında yer alan haberlere göre Zelenskiy Fransa'ya ait bir uçakla Hiroşima Havalimanı'na indi. Japonya ziyaretine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Japonya. G7. Ukrayna'nın ortakları ve dostları ile önemli toplantılar. Zaferimiz için güvenlik ve gelişmiş iş birliği. Barış bugün daha da yakınlaşacak" ifadelerini kullandı.

G7 liderleri ile gruba üye olmayan davetli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek "barış ve istikrar" konulu oturuma katılması beklenen Zelenskiy, ayrıca ev sahibi Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Zelenskiy söz konusu ziyaretiyle savaşın başladığı Şubat 2022'den sonra Asya bölgesine ilk gezisini gerçekleştirmiş oldu.

(İHA)

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