Zelenskiy G7 zirvesine katılacak

Japonya'da devam eden G7 liderleri zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı'nın da katılacağı bildirildi.

Zelenskiy G7 zirvesine katılacak

Editör: İsa Karaarslan

G7 zirvesi Japonya'da devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Schol ve ev sahibi Japonya lideri zirvede yer alıyor.

Zirvenin başlıklarından bir tanesi de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Bu konuyla ilgili de zirvede bir sürpriz katılım gerçekleşecek.

Liderler Rusya'ya yeni yaptırımlar getirirken, Zelenskiy'nin Pazar günü Japonya'da yapılacak G7 zirvesine katılacağı bilgisi verildi.

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