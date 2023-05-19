Zelenskiy G7 zirvesine katılacak

Editör: İsa Karaarslan

G7 zirvesi Japonya'da devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Schol ve ev sahibi Japonya lideri zirvede yer alıyor.

Zirvenin başlıklarından bir tanesi de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Bu konuyla ilgili de zirvede bir sürpriz katılım gerçekleşecek.