Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ukraynalı lider, İtalyan hükümetinin girişimiyle, başkent Roma'daki kongre sarayında iki ülke yetkililerin yanı sıra bin kadar girişimcinin katılımıyla enerji, sağlık, altyapı gibi alanlara yönelik gerçekleştirilen "Ukrayna'nın yeniden inşası" konulu konferansa çevrim içi katıldı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğal kaynakları olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna küresel pazara sunacak çok fazla kaynağa sahip. Farklı ülkelerde milyonlarca aileye gıda sağlayabiliyoruz. Doğal gazımız, lityumumuz ve çok ham maddemiz var, birçok sektörde Rusların yerini alabiliriz ki onlar kalkınmadan ziyade savaşa odaklanmış durumdalar." diye konuştu.

Ukrayna olarak topraklarını düşmana teslim etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Yüzlerce köyümüz füze saldırılarıyla yakılsa da onları yeniden ayağa kaldırmaya hazırız. Toprağımızda bu şekilde açık yara bırakmayacağız. İnsanlarımızın milyonlarca insan gibi güvenlik içinde yaşayabilmesi için ülkeyi modern standartlarda yeniden inşa etmek istiyoruz. Şirketlerinizi de bu geleceği inşa etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç kimse böyle bir yıkım görmedi. Ama bu durum gelecek için, kalkınma için bir fırsat getirecek. Çünkü Ukrayna olarak enerji sektörümüzü, endüstrimizi değiştirmemiz, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmemiz, Avrupa’da yürürlükte olan güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Bu standartlara ulaşmak zorundayız."

Konferansın kapanışında söz alan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da İtalyan iş insanlarına seslenerek, "İtalyan deneyimi, bizim için gerçekten çok önemli. Sizi davet etmek istiyoruz. Savaşın bitmesini beklemeyin." dedi.

Dünya Bankasının savaştan dolayı kaybı 400 milyar avronun üzerinde tahmin ettiğini anımsatan Şmigal, "İş projeleriyle gelin. Konut restorasyonundan başlamak üzere özellikle enerji ağlarının ve tüm altyapının yenilenmesi için 14 milyar dolarlık acil ihtiyaçlar söz konusu. Tabii mayınların temizlenmesi gibi bir durum da var." değerlendirmesinde bulundu.

Şmigal, bu ziyaretleri vesilesiyle İtalya ile bir dizi muhtıra imzalayacaklarını belirterek, bunların birinin sanayi sektörüne, birinin Ukrayna demir yollarına, birinin çevrenin korunmasına ilişkin olacağı bilgisini verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İtalyan iş insanlarına seslenerek, "Şunu söylemek istiyorum: Kiev’in zaferi konusunda bahse girmekten korkunuz olmasın, korkmayın." dedi.

Meloni de Zelenskiy'nin kısa süre içinde İtalya'ya gelmesini ümit ettiğini belirtti.