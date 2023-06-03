Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın başlattığı savaş devam ederken Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını anladıklarını bildirdi.

Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, bu yıl yapılması planlanan uluslararası etkinlikler, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine entegrasyonu ve diğer konular ele alındı.

Zelenskiy, Karis'e Ukrayna'nın barış formülünün uygulanmasına ilişkin çabaları hakkında bilgi verdi.

“NATO ÜYESİ OLMAYACAĞIMIZI ANLIYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna değinen Zelenskiy, “Hiçbir NATO ülkesini savaşa sürüklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz. İstemediğimiz için değil, imkansız olduğu için.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alternatif aramadığını, aynı zamanda ülkesinin Rusya'ya karşı savaş sona erene kadar güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şu an Ukrayna için güvenlik garantilerinin yaptırımlar, mali garantiler ve silah olduğunu kaydetti.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de “Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olarak Avrupa ailesinin demokratik ülkeleri çemberine girmesi” gerektiğini savundu.

Karis, “Hem savaş alanında hem de AB ve NATO yolunda Ukrayna’ya desteğimizi teyit etmek istiyorum.” dedi. (AA)

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