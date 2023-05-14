Zelenskiy, Papa ile görüştü

Editör: Serkan Talan

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumartesi günü Vatikan'da Papa Francis ile özel bir görüşme yaptı. Zelenskiy, 1 yıldan uzun süredir devam eden Rusya savaşıyla ilgili barış için destek istedi.

Papa ile görüşmeden büyük onur duyduğunu belirten Zelenskiy, görüşmeyi papalık stüdyosunda yaptı.

Zelenskiy ayrıca Papa'dan Rusya'nın "Ukrayna'daki suçlarını" kınamasını istediğini, çünkü "kurban ile saldırgan arasında eşitlik olamayacağını" söyledi.

Papa Francis, Zelenski'nin ziyareti sırasında barışı temsil etmesi için bir zeytin dalı heykeli hediye etti. İki lider, Vatikan Sekreterliğinde çalışan Polonyalı çevirmen Rahip Marko Gongalo'nun tercümesiyle sohbet etti.

40 dakikalık görüşmede Papa Francis, Ukrayna için sürekli dua edeceğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, 8 Şubat 2020'de Roma'ya kısa bir süre için gelerek Papa Francis ile Apostolik Sarayı'nda görüşmüştü.